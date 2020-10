Masters of Magic: a Torino la più grande maratona (virtuale) di magia di sempre

100 tra i migliori artisti del mondo si ritroveranno online per 100 ore di spettacoli. Raccolta fondi per aiutare i giovani maghi in difficoltà

Più di 10.000 maghi da tutto il mondo, in streaming, si ritroveranno virtualmente a Torino, per Masters of Magic, l’adunanza di magia più grande del mondo. In diretta dalla città della Mole, e in collegamento con tutto il mondo, da giovedì 22 ottobre a lunedì 26 ottobre, si terrà la più grande maratona di magia di sempre. 100 tra i migliori artisti del mondo si ritroveranno online per 100 ore di spettacoli, workshop, conferenze, show interattivi online durante i quali verranno creati, presentati e svelati i giochi di prestigio che affascineranno gli spettatori di tutto il mondo.

Ogni artista verrà intervallato da una presentazione creata su misura con lo scopo di raccontare il territorio del Piemonte, della città di Torino e delle straordinarie eccellenze di queste terre. Il progetto ha anche una importante valenza sociale: nel corso delle 100 ore di diretta si terrà anche la raccolta fondi più grande mai realizzata nella storia della magia, per aiutare i giovani artisti in difficoltà: United Magicians for the World.