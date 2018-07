Materassi, bivacco e rottami. Blitz dei vigili nei garage Atc

I materassi in bella vista, qualche traccia di incendio e i bivacchi notturni. A due anni di distanza dall’ultima nostra denuncia torna l’emergenza sicurezza nelle cantine e nei garage delle case popolari di corso Vigevano 20, quartiere Barriera di Milano. Ma a lanciare l’allarme, questa volta, sono stati gli stessi residenti che un mese fa si sono rivolti all’Agenzia segnalando problemi con discariche, auto abbandonate e atti vandalici. Facendo un giro a piedi si può notare come bottiglie di birra vuote e rifiuti compaiano in diversi punti.

Inoltre nei corridoi di intercapedine, che dalla rampa esterna dell’edificio portano alle cantine, ci si può imbattere anche in materassi – forse appartenenti a qualche disperato di passaggio – e resti di bivacchi. Il primo pensiero è «che le cantine fossero diventate un dormitorio per i disperati. Così ci siamo allarmati». Atc è intervenuta immediatamente dopo la segnalazione, insieme alla polizia municipale, con un intervento di pulizia dell’area.

Ma qualche settimana dopo la situazione sembrava essere tornata la stessa denunciata un mese addietro. Così molte famiglie si sono rivolte nuovamente all’Agenzia, chiedendo un intervento più robusto per cancellare una volta per tutte il degrado. Motivo che ha portato il presidente Atc, Marcello Mazzù, e la presidente della Circoscrizione 6, Carlotta Salerno, ad effettuare un sopralluogo nello stabile. Accompagnati dalla vice questore del commissariato di zona, Alice Rolando.

«L’ipotesi – spiegano da corso Dante – potrebbe essere quella di delimitare l’accesso del cancelletto che porta dall’esterno alle cantine (che al momento resta sempre aperto) per limitare l’accesso». Certamente nelle prossime settimane ci sarà un nuovo intervento di pulizia per rimuovere le tracce del degrado. Ultimo capitolo quello legato alle auto abbandonate, trasformate in rottami. I residenti hanno segnalato la loro presenza nell’autorimessa sotterranea, cui accedono per mezzo di un cancello motorizzato azionato con una chiave, e sulle quali verranno svolti gli accertamenti del caso. «E’ stato un intervento importante – conclude Salerno – che ci ha permesso di vedere, nel concreto, le problematiche. La speranza è di aprire dei corsi di portierato o housing sociale».