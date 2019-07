Materassi bruciati e arredi danneggiati: scoppia la protesta al Cpr per i ritardi del servizio di barberia

Lanciati anche oggetti contro la polizia intervenuta per riportare la calma

Materassi in fiamme e alcuni arredi danneggiati: esplode la protesta al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) di Torino, dove sono ospitati 142 migranti in prevalenza provenienti dal Nord Africa.

RITARDI NEL SERVIZIO DI BARBERIA

La protesta, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, sarebbe divampata a causa dei ritardi nel servizio di barberia lamentati dagli ospiti del Cpr. Gli stranieri in attesa di essere riportati nei loro rispettivi Paesi d’origine, avrebbero anche lanciato alcuni oggetti contro la polizia, intervenuta sul posto per riportare la calma.