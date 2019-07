Materiale radioattivo nascosto sotto terra. «Cercate le scorie lì»

Materiale radioattivo nascosto sotto terra, falde acquifere a rischio e una potenziale allerta non solo nel basso Vercellese, ma anche nei vicini comuni della provincia di Torino. L’allarme parte da Saluggia, dall’ex centrale nucleare Sorin e a lanciarlo, come riporta Umberto Lorini sul giornale La Voce, è un ex dipendente, Carlo Alberto Tirone che ha presentato un dettagliato esposto in procura, indicando il punto esatto dove le scorie sono state sepolte. C’è anche una data: 22 maggio 2007. Lo provano alcune foto scattate durante le operazioni di seppellimento del materiale radioattivo. Ora spetterà al procuratore capo di Vercelli Pier Luigi Pianta e al suo sostituto Francesco Alvino, titolare dell’inchiesta originata da una prima segnalazione di Legambiente, iniziare le ricerche e far luce sulla vicenda.

