Mathi, colpivano i passanti dal balcone di casa con un fucile per softair: denunciati due minorenni [FOTO e VIDEO]

I carabinieri del Comando provinciale, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato uno spacciatore e denunciato due minorenni perché sparavano con un fucile softair all’indirizzo dei passanti.

In particolare a Venaria i militari dell’Arma hanno arrestato un pusher italiano di 32 anni, il quale spacciava droga all’interno del suo appartamento. Il continuo passaggio di persone dalla casa del giovane, a tutte le ore del giorno e della notte, non è passato inosservato ai carabinieri della Compagnia di Venaria Reale, che hanno effettuato un controllo e nel corso di una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto e sequestrato 100 grammi di droga, tra cocaina e marijuana, 120 capsule di medicinale tipo “Actifed” (usato dai giovani allo stesso modo della cocaina, con effetti allucinogeni), un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, oltre a 455 euro in contanti.

A Mathi, sempre nell’hinterland torinese, militari dell’Arma sono prontamente intervenuti presso un’abitazione dove erano stati segnalati due ragazzi che, dal balcone di casa, sparavano ai passanti con un fucile. Raggiunta la casa dalle pattuglie dell’Arma, sono stati individuati e identificati due minorenni di 16 e 17 anni, del luogo, che sono stati denunciati. La perquisizione ha infatti permesso di sequestrare un fucile d’assalto semiautomatico, per softair e di libera vendita, realizzato in alluminio, fibra di vetro e acciaio, marca Bolt B4 MK18, e una busta con un chilo di pallini (il munizionamento). La gittata dell’arma che può raggiungere oltre 50 metri, rende lo strumento potenzialmente pericoloso se colpisce al volto una persona senza protezioni. Tutto il materiale è stato sequestrato.