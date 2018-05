Matilde Rossi, con lady Skorupski la parata su Instagram si fa audace

Matilde Rossi è una top model cagliaritana. Di quelle belle e gentili. Sensuali. Decisamente “in”, per dirla tutta. Le sue foto su Instagram? Non passano mai inosservate. Tutto merito di un corpo ben fatto, baciato da madre natura. Matilde però è anche la fidanzata del portiere (oramai ex) dell’Empoli Skorupski ed allora ecco lo scherzetto: sempre su Instagram, impazza una foto in cui l’estremo difensore para, in bella presa, il …seno della sua bella!