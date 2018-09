Matrimoni civili, è un boom. «Numero chiuso in Comune»

Sarà merito dell’amore, delle colline, dell’aria buona o, chissà, addirittura del sindaco, sta di fatto che in quel di Gassino i matrimoni sono in aumento di quattro volte. E così proprio il sindaco ha deciso di inserire una specie di sbarramento, un limite massimo di matrimoni da celebrare.

Fino a qualche anno fa i “Sì lo voglio”, a palazzo civico, li si sentiva una volta al mese, quando andava bene, oggi si è arrivati ad un matrimonio (o più) a settimana. «C’è stato una specie di boom – racconta il sindaco Paolo Cugini – non so a cosa sia dovuto, forse perché da quando amministriamo noi officiamo tutti i matrimoni di persona. In passato, invece, c’era l’ufficiale dell’anagrafe, non so se possa dipendere da questo».

Insomma, una vera e propria impennata, un impegno che, per sindaco e assessori, rischia quasi di diventare un lavoro. E allora? La soluzione è stata quella di inserire una specie di numero chiuso. D’altronde, per quanto sia bello officiare matrimoni, gli amministratori non possono mica passare tutto il tempo a dire “Vuoi tu prendere come tuo sposo…”. «Sì, – conferma Cugini – abbiamo messo un limite altrimenti ci saremmo ritrovati a celebrare matrimoni ogni giorno. Bellissimo, ma nei Comuni siamo già in pochi e ci sono tante cose da fare, per questo abbiamo deciso di mettere una sorta di numero chiuso».

Naturalmente, parliamo di riti civili, i numeri della chiesa, delle unioni celebrate al cospetto di Dio al momento non sono disponibili. Per ora, la verità, è che le unioni al cospetto del sindaco, a Gassino, sono aumentate del 400%. Merito di Cugini? Non resta che aspettare le elezioni del 2019, se per Cugini dovesse andare male a quel punto conosceremo la verità. Insomma, la competizione in vista della prossima tornata amministrativa si giocherà anche sul numero di “Sì, lo voglio” che questo o quel candidato potranno garantire.