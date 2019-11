Matrimonio segreto: nozze in Marocco tra CR7 e Georgina

«Un giorno ci sposeremo di certo. È anche il sogno di mia madre. Gio è fantastica, è mia amica e sono innamorato di lei. Io le apro il mio cuore e lei il suo». Parole, recenti, dichiarate da Cristiano Ronaldo nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente inglese Itv. Ebbene, secondo quanto rivelato da “Novella 2000” Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sarebbero già sposati nei mesi scorsi, in gran segreto. Niente Torino, niente Gran Madre come location scelta dalla coppia, voci che si erano sollevate quando i due erano stati paparazzati all’uscita della chiesa ai piedi della collina torinese, a poche centinaia di metri di distanza dalla super-villa in cui vivono. La location scelta dalla coppia, svela “Novella 2000”, sarebbe stata il Marocco. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sarebbero scambiati lì il reciproco “sì”: cerimonia blindata e a prova di paparazzi, ma la notizia è comunque circolata. Dopo le voci e i rumors, risalenti a un anno fa, su un possibile matrimonio imminente, pare che ci sia stata una svolta inaspettata.

Non in Italia, nemmeno in Spagna. Forse in Portogallo, nella natia isola di Madeira? Neanche per sogno. La coppia avrebbe scelto il Marocco per sposarsi, là dove Cristiano Ronaldo sta facendo costruire un altro dei suoi hotel super lusso. Alla base di questa decisione sembrerebbe esserci la madre di Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro. Gelosissima di suo figlio, avrebbe accolto con gioia contenuta il matrimonio tra CR7 e Georgina. Non solo. A quanto pare, il portoghese avrebbe cambiato qualcosa nel proprio testamento per tutelare maggiormente la moglie, nonché mamma di Alana Martina. A confermare la notizia sarebbero le parole di una persona molto vicino alla coppia che, a Novella 2000, avrebbe dichiarato: «Avevo capito tutto già dal 29 agosto scorso: quel giorno Cristiano è andato a Madeira dai suoi legali e ha cambiato il testamento per tutelare anche Georgina. Prima di allora tutto il suo patrimonio sarebbe stato gestito da sua madre, mentre quel giorno cambiò alcune disposizioni e inserì Georgina».

Dal gossip al campo. Ieri, dopo il ritorno alla Continassa martedì scorso, ancora lavoro differenziato per Cristiano Ronaldo, il portoghese dovrebbe essere però disponibile per sabato a Bergamo. Con lui ci potrebbe essere anche Miralem Pjanic: il centrocampista bosniaco – comunica la Juventus – «si è allenato parzialmente in gruppo» dopo il problema muscolare accusato nel match Bosnia-Italia. Le buone notizie non finiscono per Sarri, visto che Matuidi ha svolto l’intera seduta di allenamento con i compagni e che «gli esami a cui è stato sottoposto Alex Sandro hanno evidenziato un significativo miglioramento del problema all’adduttore sinistro». Seduta “su misura” anche per Rabiot «a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro».