Matsumoto sta meglio, dimesso dall’ospedale: stasera il rientro in Giappone

A Torino per una serie di manifestazioni in suo onore

Dopo la grande paura, il sospiro di sollievo e la guarigione. Leiji Matsumoto sta meglio, tanto da essere stato dimesso in mattinata dal reparto di medicina interna universitaria dell’ospedale Molinette.

Il “papà” di Capitan Harlock, a Torino per una serie di manifestazioni in suo onore, aveva accusato un malore lo scorso 15 novembre, quando fu ricoverato al pronto soccorso della struttura della Città della Salute.

Per alcuni giorni è rimasto ricoverato in Rianimazione, poi è stato trasferito ad altro reparto e ha progressivamente riacquistato la forma migliore, tanto da aver ringraziato di vero cuore medici e infermieri della Città della Salute per le cure ricevute.

“Sto meglio, ringrazio e saluto tutti gli amici italiani per l’affetto dimostrato in questi giorni”, è invece il messaggio postato sulla pagina Facebook dell’associazione che porta il nome di Matsumoto. Già stasera il maestro disegnatore rientrerà in Giappone in aereo.