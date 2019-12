Sergio Mattarella torna a Torino. Il Presidente della Repubblica è stato accolto da un lungo applauso, una vera e propria standing ovation, quando ha fatto il suo ingresso nell’auditorium del Sermig in occasione della cerimonia per i 55 anni del Servizio missionario giovanile.

Accompagnato dalla figlia Laura e dall’ex presidente della Bce Mario Draghi, Mattarella ha incontrato il fondatore del servizio missionario, Ernesto Olivero, che lo ha ringraziato della presenza e dell’attenzione per il prossimo e in particolare per i giovani”.

Dal canto suo Mattarella ha ringraziato a sua volta Olivero e ha sottolineato come i cambiamenti in atto nel mondo possano indurre sentimenti di disorientamento e paure, paure che il Capo dello Stato ha definito “contagiose. Ma anche la pace è contagiosa, va difesa e consolidata giorno dopo giorno”.