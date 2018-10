Mattarella annulla l’ordinanza: «Niente multe per l’elemosina»

In Italia non si può multare chi chiede l’elemosina senza infastidire i passanti. A stabilirlo è l’atto con cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accoglie il ricorso straordinario proposto dalle associazioni “Avvocato di strada” e “Karmadonne” contro un’ordinanza firmata dal sindaco di Carmagnola. Un’ordinanza emanata il 9 novembre 2016, quando Palazzo civico vietò a chiunque di chiedere l’obolo sul territorio cittadino, con la previsione di una multa di 100 euro. L’atto era stato presentato come necessario in seguito a «diverse segnalazioni sul disagio provocato da persone dedite all’accattonaggio, esercitato con insistenza, con modi e toni minacciosi ai danni di persone vulnerabili».

