Esami al via oggi per 17mila studenti a Torino: l'incoraggiamento di Appendino e Cirio

Sull’enorme bancone dell’accoglienza, appena superata la porta a vetri su cui è riepilogato il decalogo dei buoni comportamenti, tutto è stato preparato con cura maniacale. Guanti, mascherine e gel sanificante in quantità industriale.

«Mancano i fazzoletti per asciugare le lacrime di commozione, perché ci saranno e non poche» ironizzano gli operatori scolastici del liceo classico “Vittorio Alfieri”, prima di far spuntare da un cassetto il termometro digitale per la misurazione della temperatura. «Senza di questo, non si passa» confermano i bidelli, nel portare a termine il rituale ereditato dell’emergenza Covid quasi con naturalezza.

Comincerà così, con l’emozione di varcare la soglia della scuola per l’ultima volta e farlo in via del tutto eccezionale, l’esame di maturità per gli oltre 17.200 studenti che a Torino e in tutta la provincia sono già alle prese con i colloqui, proprio in queste ore. Trentaduemila, invece, il totale dei maturandi in Piemonte.

Ai ragazzi alle prese con l’esame è arrivato in mattinata anche l’incoraggiamento della sindaca Chiara Appendino, via Facebook: “Diciamo che i maturandi quest’anno una prova l’hanno già superata. E pure bella grossa. Ora ne manca una… ma sono sicura che andrà benissimo. In bocca al lupo a tutte e tutti!”.

Anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha rivolto ai maturandi un messaggio: “Non sono con voi, ma la vostra emozione posso sentirla. Perché il giorno della Maturità è uno di quelli che si ricordano sulla pelle per tutta la vita. Posso solo dirvi fate un bel respiro e avanti. Perché di imparare non si finisce mai. Ce lo hanno ricordato questi mesi. Ce lo insegna da sempre la vita. Andare a scuola è la palestra che ci allena ad affrontare il presente e a costruire il domani. Per questo alla scuola bisogna pensare di più. Lo chiediamo innanzitutto al Governo. Se non riapre la scuola non riapre il futuro. Forza ragazzi. Il Piemonte è con voi”.