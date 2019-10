Mauriziano, multati 13 “furbetti del parcheggio”: utilizzavano il pass dei parenti

Tredici persone sono state multate per aver utilizzato i permessi di parenti disabili per parcheggiare le auto nei posti riservati ai portatori di handicap nei pressi dell’ospedale Mauriziano.

Tre dei ‘furbetti’ pizzicati dagli agenti del comando di polizia municipale Centro, in particolare, erano proprio dipendenti della struttura ospedaliera. I vigili, in abiti borghesi, hanno ritirato sei permessi scaduti rilasciati dal Comune di Torino e da altri enti amministrativi.

I blitz a sorpresa dei vigili non sono certo una novità a Torino. Cinquantasei i servizi attivati dall’inizio del 2019 per contrastare il fenomeno, a quanto pare piuttosto diffuso in tutta la città.