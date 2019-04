Max non solo scarpe calzolaio – Scarpe e stivali sempre perfetti

Si tratta di un negozio aperto a Nichelino esattamente un anno fa, nato da un’idea di Massimo Iacovone. Max non solo Scarpe, in via XXV Aprile, è il paradiso di tutto ciò che gira intorno alle scarpe per curarle e tenerle sempre nuove.

«Io facevo il meccanico, ho lavorato con le auto da quando avevo 15 anni – racconta – poi nel 2015 ho cambiato lavoro per andare a fare il magazziniere, l’azienda, però, è fallita e mi sono ritrovato disoccupato. Dopo tre anni a casa ho deciso di reinventarmi calzolaio».

Da Max non solo Scarpe si effettua ogni tipo di riparazione di scarpe e di stivali. «Le cose stanno andando bene. C’è anche una una piccola rivendita di prodotti per la pulizia delle calzature e tra le novità spiccano i lacci in silicone che non hanno bisogno di essere allacciati, tanto per intenderci, stanno andando a ruba tra chi usa le scarpe da ginnastica o tra gli anziani che fanno fatica a piegarsi. Li abbiamo di vari colori e durano nel tempo in quanto sono lavabili». E per concludere, in vendita si trovano ancora cinture in cuoio e solette.

Indirizzo: via XXV Aprile 91, Nichelino

Telefono: 346.6735141

Orario: 8,30-12,30 -15-19; sabato, 8,30-12,30 14-18; lunedì, 15-19 (chiuso la domenica)