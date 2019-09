MAX PIZZA DRIVE-LA PIZZA DA GUSTARE A CASA O SUL POSTO

Il segreto della buona pizza d’asporto, ma non solo, porta sempre il solito nome, ossia quello di Max Pizza Drive, in corso Peschiera 312/A, in Pozzo Strada. Un nome storico ormai nel quartiere che con la sua sala da 25 posti rappresenta oggi la classica pizzeria dove, oltre al take away si possono trascorrere momenti felici con gli amici. Il pezzo forte del locale sono ovviamente la tante ricette di pizza e farinata preparate con cura grazie a materie prime delicate. E c’è di più, come spiega il titolare Massimo Cirulli:

«Abbiamo un menù ricco, diviso per ingredienti principali in modo che sia chiaro per tutti, inoltre utilizziamo farine normali ma anche integrali e al farro e facciamo consegne nelle zone limitrofe».

Su ordinazione, almeno un giorno prima, anche teglie per cerimonie e feste. Tra le offerte da non perdere la ’Fidelity Card’: ogni 10 euro di spesa un bollino, al completamento della scheda una pizza e una bibita analcolica in omaggio. Tante le altre promozione in programma tutti i giorni. Inoltre Grazie all’app di Max Pizza Drive che potrete scaricare da Play Store di Google o con il QR Code da Apple potrete ordinare le vostre pizze con pagamento sia in contanti che con carta di credito ed avere la vostra consegna a domicilio o se preferite direttamente nella nostra sede di corso Peschiera 312.

Max Pizza Drive, corso Peschiera 312/A Torino

011.19508463 – 342.0475013

Orario 11-14, 18-23 (chiuso la domenica a pranzo)