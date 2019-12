MAX PIZZA DRIVE- PIZZA, FARINATE, CALZONI E FRITTI DA URLO. E AL TAVOLO C’È LO SCONTO

Pizza d’asporto e non solo, ma anche farinata, calzoni, focacce, fritti. In tre parole sole, Max Pizza Drive, appuntamento imperdibile per tutti. Un locale di tendenza, che da quando ha inaugurato la sala di circa 25 posti ho offerto un servizio in più ai suoi clienti. E in questo periodo, fino al 31 gennaio, una promozione imperdibile: 20% di sconto per la consumazione al tavolo (con prenotazione obbligatoria).

Il menù proposto da Massimo Cirulli è amplissimo e comprende anche farine integrali e al farro accanto a quelle normali. Tante le promozioni in programma tutti i giorni grazie anche all’app di Max Pizza Drive che potrete scaricare da Play Store di Google o da Apple Store. Le consegne sono entro un raggio di 3 km circa. E su ordinazione, almeno un giorno prima, anche teglie per cerimonie e feste.

Max Pizza Drive, corso Peschiera 312/A Torino.

Telefono: 011.19508463 – 342.0475013

Orario 11-14, 18-23 (chiuso la domenica a pranzo). Chiuso il 24, 25 e 31 dicembre. Aperto il 26 dicembre e il 1° gennaio 2020 solo la sera.