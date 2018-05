Max Pizza Drive – Un menu ricco anche a casa tua

Ci sono due date importanti nella vita di Max Pizza Drive, in corso Peschiera 312/A: nel settembre 2015 il locale ha aperto producendo esclusivamente pizze e farinata da asporto oltre alla friggitoria, da gennaio di quest’anno si può consumare anche ai tavoli. A garantire la piena efficienza è Massimo Cirulli:

«Abbiamo un menù ricco, diviso per ingredienti principali in modo che sia chiaro per tutti, utilizziamo farine normali ma anche integrali e al farro e facciamo consegne nelle zone limitrofe».

Su ordinazione, almeno un giorno prima, anche teglie per cerimonie e feste. Tra le offerte da non perdere la ’Fidelity Card’: ogni 10 euro di spesa un bollino, al completamento della scheda una pizza e una bibita analcolica in omaggio.

Max Pizza Drive apre tutti i giorni (tranne la domenica a pranzo) con orario 11-14, 18-23.

Contatti: 011.19508463 – 342.0475013