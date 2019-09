Maxi aggiornamento per Red Dead Online!

L’aggiornamento di Red Dead Online in arrivo il 10 settembre introduce tre nuove Professioni della frontiera, un ulteriore passo nella costante evoluzione del mondo di Red Dead Online.

Le Professioni della frontiera sono una vasta serie di attività a tema caratterizzate da Ruoli che i giocatori potranno rivestire per ottenere oggetti e abilità esclusive e altro ancora, man mano che si progredisce in un dato Ruolo.

Ad accompagnare l’introduzione dei primi tre Ruoli, ci sono dei significativi miglioramenti nel controllo dei personaggi, grazie ai quali tutte le fasi di movimento e combattimento sono ora più rapide e reattive; la possibilità di modificare l’aspetto del proprio personaggio senza dover ripristinare i progressi; nuove Carte abilità, nuove Sfide giornaliere e Sfide giornaliere per i Ruoli; più eventi dinamici in tutta la Frontiera, tanti nuovi oggetti e molto altro ancora.

Ruoli, ranghi e progressioni

Grazie ai Ruoli, avrai sempre nuove imprese da perseguire: così facendo otterrai, oltre a denaro e Oro, anche oggetti e abilità esclusive man mano che progredirai nel Ruolo prescelto. Con l’evoluzione del mondo di Red Dead Online, saranno disponibili altre Professioni della frontiera e con esse nuovi Ruoli, nuove scelte e nuovi modi per tracciare il proprio personale percorso nel mondo di Red Dead Online.

Il giocatore guadagnerà automaticamente PE per i Ruoli ogni volta che completerà le attività riservate a un Ruolo: dando la caccia a un ricercato si otterranno PE per il Ruolo di Cacciatore di taglie, trovando un oggetto da collezione si otterranno PE per il Ruolo di Collezionista e così via. I PE di Ruolo, a loro volta, serviranno a salire di rango all’interno del Ruolo. Il rango massimo è 20. Ogni 5 ranghi si accede a una nuova fascia interna al Ruolo. Le fasce sono: Principiante, Promettente, Affermato e Provetto.

Salendo di rango si ottengono Gettoni e talvolta nuove abilità, come per esempio l’abilità del Cacciatore di taglie di abbassarsi mentre è in sella per proteggersi meglio, o quella del Commerciante di addestrare il cane dell’accampamento a correre ad avvisarlo nel caso in cui l’accampamento sia sotto attacco nemico; è anche possibile ottenere l’ampliamento della bisaccia o l’accesso a nuovi eventi Free Roam specifici per quel Ruolo. Per ogni fascia è inoltre previsto un set di articoli esclusivi per quel Ruolo, acquistabili dopo averli sbloccati con i Gettoni Ruolo.

Per esempio, il Set per Principianti del Commerciante comprende sette oggetti da Commerciante, tra cui una sella e un cinturone esclusivi e una pentola dello stufato che fornisce pasti sempre freschi per riempire i tuoi Nuclei e quelli della tua Posse (con tanto di ricette aggiuntive per stufati speciali per i Nuclei dorati). Il Set per Affermati del Cacciatore di taglie garantisce l’accesso a sette oggetti da Cacciatore di taglie, tra cui un Carro da Cacciatore di taglie in cui è possibile rinchiudere più ricercati, le bolas con cui catturare i ricercati al volo, un nuovo abito e altro ancora.

Raggiungendo la fascia Provetto, i giocatori acquisiranno una serie di nuove abilità utili per sopravvivere nella frontiera, stili avanzati e comodità per l’accampamento e capi d’abbigliamento riconoscibili a dimostrazione delle imprese compiute in ciascuna disciplina.

The Bounty Hunter

Diventa Cacciatore di taglie facendo la conoscenza di un cacciatore di taglie leggendarie a Rhodes e acquistando una Licenza da Cacciatore di taglie. Normalmente la Licenza ha un costo di 15 Lingotti d’Oro, ma gli abbonati a Twitch Prime che avranno collegato i propri account Twitch e Social Club di Rockstar Games entro domenica 8 settembre potranno averla gratuitamente.

I Cacciatori di taglie autorizzati potranno accettare incarichi ispezionando le bacheche delle taglie presso gli uffici degli sceriffi, gli uffici postali e le stazioni ferroviarie di tutti gli Stati. I criminali da catturare non mancano e la difficoltà varia da delinquenti solitari da quattro soldi a famigerati fuorilegge con tanto di scagnozzi armati al seguito e sempre sul chi vive. Affrontare un’intera banda armata o consegnare alla giustizia più ricercati contemporaneamente è più facile con l’aiuto di una Posse, i cui membri si spartiranno le taglie guadagnate. Infine, ricorda sempre che i ricercati valgono molto di più da vivi che da morti.

Raggiungendo il rango 12 da Cacciatore di taglie, si potrà inoltre dare la caccia ad altri giocatori che abbiano sulla testa una taglia di almeno 20$. I Cacciatori di taglie riceveranno una notifica della possibilità di dare la caccia a un altro giocatore ricercato quando questi si trova nelle vicinanze, in un’attività strutturata. Il giocatore ricercato, infatti, dovrà riuscire a scappare (o arrendersi) entro il tempo limite. Se catturato, avrà l’opportunità di liberarsi e fuggire. Se il Cacciatore di taglie consegna il ricercato ancora vivo riceve una ricompensa, mentre il ricercato sconterà la sua pena in prigione.

Tra gli oggetti e le abilità, o talenti, esclusivi per i Cacciatori di taglie ci sono:

Concentrazione: i bersagli visti con l’Occhio d’aquila lampeggiano in rosso.

Lazo rinforzato: un lazo di corda rinforzata con cui tenere i ricercati legati ben stretti.

Rotazione inversa: permette di eseguire una rotazione inversa con una pistola o un revolver.

Spazio extra per tonici nella Bisaccia: permette di avere più spazio nella Bisaccia per conservare i tonici.

Occhio d’aquila+: permette di seguire le tracce dei nemici mentre scatti o vai al galoppo.

Rotazione in alto: permette di eseguire una rotazione verso l’alto con una pistola o un revolver.

Spazio extra per oggetti vari nella Bisaccia: permette di avere più spazio nella Bisaccia per conservare gli oggetti vari.

Note: Freccia tracciante: delle note che spiegano come realizzare le frecce traccianti.

Rotazione in alto inversa: permette di eseguire una rotazione verso l’alto inversa con una pistola o un revolver.

Abbassarsi: permette di abbassarsi per proteggersi mentre si è in sella.

Bolas: un’arma da lancio, perfetta per impedire ai ricercati di fuggire.

Carro da Cacciatore di taglie: un carro in cui rinchiudere i ricercati catturati.

Percezione: permette di ricevere le notifiche delle taglie da distanza maggiore.

Rotazioni alternate: permette di eseguire lanci alternati con una pistola o un revolver.

Acrobazie con due armi: permette di eseguire acrobazie facendo roteare due pistole o revolver.

The Trader

Da tempo il tuo fidato compagno d’accampamento Cripps sognava di gestire un avamposto commerciale e tu lo aiuterai a realizzare questo sogno fondando insieme a lui lo Spaccio di Cripps. Una vita (quella di Cripps) trascorsa a lavorare in vario modo le carcasse di animali e la tua abilità di cacciatore e più in generale con le armi rappresentano dopotutto un abbinamento perfetto per avviare un’attività di successo.

Una volta che avrai deciso di aiutare Cripps, potrai trasformare il tuo accampamento in una società commerciale procurando a Cripps ciò di cui ha bisogno, in modo che possa ricavare beni vendibili sul mercato. Per comprare il Tavolo da macellaio e avviare l’attività occorrono 15 Lingotti d’Oro, ma tutti i giocatori su PlayStation 4 potranno ottenere il Tavolo da macellaio gratuitamente.

Non appena sarete operativi, dovrai fornire a Cripps i materiali che gli servono andando a caccia. Pelli e carcasse di qualità perfetta aumenteranno la sua produttività. Dovrai anche portare a termine missioni di rifornimento per acquisire articoli necessari con mezzi non proprio leciti. Quando avrà tutto quello che gli serve a disposizione, Cripps inizierà a trasformare le materie prime in beni vendibili sul mercato, che potranno poi essere consegnate ad acquirenti vicini ma poco remunerativi o ad acquirenti più lontani a un prezzo maggiore.

Potrai migliorare la produttività delle tue battute di caccia con un Carro da caccia, che consente di trasportare più carcasse, o vendere lotti di merce più numerosi migliorando il tuo Carro delle consegne. Con il crescere del tuo volume di affari e il tuo nome sulla bocca di un numero sempre maggiore di acquirenti, i concorrenti potrebbero sviluppare una certa invidia, quindi preparati a fronteggiare possibili assalti al tuo accampamento. A un certo punto, potresti prendere in considerazione l’idea di acquistare dalla Bottega itinerante un cane per il tuo accampamento. Non soltanto sarà un ottimo compagno d’accampamento, ma se avrai raggiunto un certo rango come Commerciante, potrai addestrare il tuo cane ad avvisarti in caso di assalto nemico.

Tra gli oggetti e le abilità, o talenti, esclusivi per i Commercianti ci sono:

Pentola dello stufato: un miglioramento dell’accampamento che sblocca ricette in grado di potenziare i Nuclei.

Spazio extra per ingredienti nella Bisaccia: permette di avere più spazio nella Bisaccia per conservare gli ingredienti.

Consapevolezza: permette di identificare a distanza superiore i carri di commercianti rivali.

Allerta canina: permette di insegnare al tuo cane ad avvisare quando dei ladri assaltano il tuo accampamento.

Carro delle consegne medio e grande: dei carri migliori, in grado di trasportare più merci.

Baule delle armi: permette di conservare le armi per utilizzarle in seguito.

Coltello a lancia: uno stile per coltelli personalizzato disponibile solo per i Commercianti.

Efficienza: permette di aumentare la quantità di materiali utilizzabili ricavati dalle carcasse in condizioni perfette.

Spazio extra per materiali nella Bisaccia: permette di avere più spazio nella Bisaccia per conservare i materiali.

Carro da caccia: un robusto carro adatto al trasporto di più pelli e carcasse contemporaneamente.

Protezione: permette di ridurre le probabilità di assalto al tuo accampamento.

The Collector

Cerca la misteriosa venditrice itinerante Madame Nazar per mettere le mani sulla Borsa da Collezionista e intraprendere il Ruolo di Collezionista. Raccogliendo tutte e 54 le carte da gioco nascoste in GTA Online, otterrai la Borsa da Collezionista gratis. Altrimenti, il costo per iniziare a collezionare e rivendere oggetti rari è di 15 Lingotti d’Oro. Con l’aiuto di Madame Nazar potrai esplorare il mondo alla ricerca di preziosi tesori: carte dei tarocchi in accampamenti abbandonati, tesori da dissotterrare con l’aiuto della tua fidata pala, cimeli di famiglia nascosti e altro ancora.

Potrai recuperare i singoli pezzi e venderli direttamente a Madame Nazar, oppure completare l’intero set e rivenderlo a un prezzo maggiorato. Salendo di rango sboccherai abilità di ricerca più affinate, utili strumenti come il Cercametalli, la capacità di trasportare un numero di oggetti maggiore, la possibilità di insegnare al tuo cavallo a raccogliere le erbe e a passartele mentre sei in sella e altro ancora.

Tra gli oggetti e le abilità, o talenti, esclusivi per i Collezionisti ci sono:

Divinazione: permette di avvertire la presenza degli oggetti collezionabili nelle vicinanze.

Pala Pennington Field: uno strumento essenziale per dissotterrare gli oggetti collezionabili seppelliti.

Occhio attento: permette di rilevare il terreno smosso quando usi l’Occhio d’aquila.

Intuizione: permette di ridurre l’area da perlustrare.

Bisaccia da sella da Collezionista: la bisaccia da sella diventa più capiente.

Binocolo migliorato: un binocolo specializzato per individuare e mettere in evidenza siti di scavi da grande distanza.

Machete Águila: un classico machete rivisitato appositamente per poter essere utilizzato da Collezionisti avventurosi e belligeranti.

Cercametalli: un importante strumento in grado di localizzare gli oggetti collezionabili sotterrati.

Braccio destro: permette di raccogliere le erbe anche mentre sei in sella.

Lanterna per il cavallo: una lanterna attaccata al pettorale del tuo cavallo per illuminare la strada davanti a te.

Spazio extra per oggetti preziosi nella Bisaccia: permette di avere più spazio nella Bisaccia per conservare gli oggetti preziosi.

E in più…

Oltre ai Ruoli, l’aggiornamento introdurrà anche una vasta gamma di nuove funzionalità e aggiornamenti alle dinamiche di gioco. Tra le novità segnaliamo: nuovi eventi Free Roam dei Ruoli, che si sbloccano salendo di rango nei vari Ruoli; slot aggiuntivi nelle stalle; prezzi di vendita dei gioielli più bilanciati; contenitori saccheggiabili anche su carri ambientali; slot aggiuntivi per gli abiti personalizzati e la possibilità di dare un nome agli abiti salvati nel guardaroba; ribilanciamento delle armi per evitare di ricorrere sempre ai colpi alla testa per uccidere i nemici negli scontri tra giocatori e molto, molto altro ancora.