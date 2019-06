Dopo i maxi black out anche i treni regionali sono in tilt per il caldo

Lunedì via al piano di emergenza del Comune per aiutare gli anziani che rimangono in città

Blackout elettrici, treni in tilt e temperature sopra la media. Il grande caldo che si è abbattuto su Torino sta facendo un numero considerevole di “vittime”. I disagi più significativi per i pendolari della Sfm1 Canavesana dove Gtt ha cancellato quattro corse sulla Rivarolo-Torino-Chieri.

«Le temperature molto elevate di questi giorni hanno messo a dura prova le componenti dei treni – spiegano dall’azienda – questo ha provocato guasti e blocchi non previsti con una conseguente minore disponibilità nella flotta».

Ieri sono saltati i collegamenti delle 15.49 e delle 16.49 in partenza da Rivarolo, il treno delle 17.11 da Lingotto verso il Canavese e il treno delle 19.50 in partenza da Chieri e diretto a Rivarolo.

Guai anche in città con i numerosi black out che hanno colpito quasi tutti i quartieri. Per ridurre i disservizi, Ireti, società del Gruppo Iren, è intervenuta mettendo in campo mezzi, personale ed imprese esterne, e rafforzando il presidio del telecontrollo.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI