Maxi blitz nel campo nomadi. Trovate armi, auto e refurtiva

Armi rubate, auto utilizzate per truffe e diversa refurtiva. È il “bottino” della polizia al termine di un blitz nel campo nomadi di Ivrea.

Il commissariato di pubblica sicurezza di Ivrea ha messo in campo nella serata di martedì ben 75 agenti per circondare e passare al setaccio il campo di via Cascina Forneris. E i risultati del blitz non si sono fatti attendere. All’interno di una cascina attigua, in uso esclusivo ai nomadi, sono stati trovati quattro fucili, di cui tre a pompa e uno da caccia, con relativo munizionamento calibro 12 e 6,35; due pistole, di cui una semiautomatica e una a tamburo. Le armi, che gli agenti hanno sequestrato, risultavano provenire da furti denunciati non solo nella provincia di Torino ma anche a Vercelli e Padova. Nel medesimo luogo sono state rinvenute due autovetture, una Seat Leon e un’Audi S3, sulle quali risultavano montati motori rubati. L’Audi, apparentemente di colore grigio metallizzato, era in realtà nera in quanto il vero colore era stato celato dall’applicazione di una patina adesiva che andava a ricoprire completamente il veicolo. Entrambe le auto avevano dei dispositivi di allarme simili a quelli in uso alle forze dell’ordine. Inoltre, sono state sequestrate anche due chitarre elettriche di notevole valore, due biciclette tipo mountain-bike delle migliori marche. La merce, di probabile provenienza furtiva, ha un valore stimabile che si aggira intorno ai 10mila euro. Gli agenti hanno trovato anche una valigetta in alluminio contenente apparecchiatura elettronica medica del valore di circa 10mila euro, rubata a Torino lo scorso anno.

Sono state complessivamente identificate 50 persone e tre di queste sono state denunciate per ricettazione. In base al materiale raccolto e sequestrato, il commissariato eporediese proseguirà con approfondite indagini per scoprire l’origine e l’attività criminale dietro tutta questa merce illecita.