Una maxi bonifica per le sponde. «Via bottiglie e rifiuti dalla Dora»

Bottiglie rotte, lattine vuote e rifiuti vari sono all’ordine del giorno nei pressi del ponte Mosca, zona particolarmente tormentata dello storico quartiere Aurora. Per far fronte alla pulizia dell’area, Amiat ha deciso di partire dai tanti arbusti e dalle sterpaglie che affollano i due lati della struttura. L’operazione di pulizia straordinaria è in programma per la fine del mese di gennaio e prevede l’eradicazione di arbusti che, con il passare del tempo, hanno raggiunto diametri anche di 10 centimetri.

L’intervento verrà eseguito durante due nottate, durante le quali sarà necessario interrompere il passaggio di corrente elettrica. Conseguentemente, l’ultimo rientro della linea 4, in direzione Falchera, verrà deviata in corso XI febbraio. «L’intervento – dicono da Amiat – faciliterà anche la pulizia successiva della zona da bottiglie e lattine».