Prima maxi multa da mille euro per il monopattino a Torino, ecco le immagini dei controlli

Mario è stato sanzionato ieri mattina: «L’avevo scelto per non usare l’auto, è una vergogna»

A mezzogiorno e mezza, dopo tre ore di firme e verbali, Mario saluta a testa bassa i cinque civich che l’hanno fermato alle 9 in corso Principe Oddone e imbocca la rotonda di piazza Baldissera a piedi. In braccio ha il monopattino elettrico con cui aveva voluto seguire la propria vena «smart ed ecosostenibile», in una cartellina trasparente riposta nello zainetto un foglio con il timbro della polizia municipale che certifica il sequestro del mezzo e una mazzetta di multe «che supera i mille euro».

Una “zuppa” salatissima. E un elenco di infrazioni assai lungo. «Hanno equiparato il monopattino a un monociclo», spiega lui che potrebbe essere il primo ad aver inaugurato a sue spese la stretta annunciata lunedì scorso da una circolare dei vigili.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++