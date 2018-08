Maxi multa per autista di bus tra Torino e la Calabria: va troppo veloce e non riposa

Gli agenti della polizia municipale hanno accertato che il mezzo è arrivato fino a 136 chilometri orari in autostrada

Stangata per il conducente

Una maxi multa di oltre 1500 euro è stata comminata dagli agenti del reparto sicurezza della polizia municipale di Torino nei confronti dell’autista di un autobus di una catena low cost in servizio tra Rossano Calabro e il capoluogo piemontese.

L’uomo, sottoposto a controlli al terminal delle partenze nazionali e internazionali di corso Vittorio Emanuele II, è stato sanzionato per una serie di infrazioni al codice della strada tra cui il superamento dei limiti di velocità e il mancato rispetto degli orari di riposo.

Secondo quanto accertato dagli agenti nel corso dell’ispezione, infatti, l’autobus in varie circostanze ha viaggiato fino a una velocità di 136 chilometri orari in luogo dei 100 consentiti, il che comporterà per l’autista una nuova stangata da cinquemila euro.