Maxi-operazione tra Juve e Milan: Bonucci torna bianconero, Caldara e Higuain da Gattuso

Tutto definito tra i due club: mancano solo le firme, ma ormai l'affare non è più in discussione

Tutto definito tra Juventus e Milan: Higuain e Caldara si trasferiscono alla corte di Gattuso, Bonucci torna in bianconero. La maxi-operazione tra i due club è stata definita nel pomeriggio: mancano solo le firme, ma ormai l’affare non è più in discussione.

Higuain passa al Milan con la formula del prestito oneroso a 18 milioni di euro, con diritto di riscatto a 36 milioni. Scambio alla pari tra Caldara e Bonucci, entrambi valutati 40 milioni di euro. Il difensore rossonero rientrerà domani in Italia dagli Stati Uniti.