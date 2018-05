Maxi sequestro della gdf a Rosta: quasi 2 milioni di articoli

Maxi operazione della Guardia di finanza a Torino e provincia. Oltre 80 militari e 8 unità cinofile sono stati impiegati in una massiccia operazione che ha consentito di scoprire e confiscare quasi due milioni di articoli contraffatti o potenzialmente pericolosi, privi di marcatura Ce e di altri contrassegni di sicurezza.

Il sequestro record è avvenuto in un magazzino di Rosta e ha riguardato circa 900mila giocattoli più oltre un milione di altri prodotti, venduti senza informazioni relative alla denominazione legale o merceologica, i dati dell’importatore, presenza di sostanze pericolose e modalità di smaltimento. Il titolare dell’azienda, di nazionalità cinese, è stato denunciato per frode in commercio, contraffazione dei marchi e ricettazione.

L’attività di controllo ha avuto inizio alle prime luci dell’alba di ieri e si è conclusa ben oltre la mezzanotte. Decine gli interventi effettuati in varie aziende ed attività commerciali del territorio, con centinaia di persone identificate e vari reati portati alla luce.

In una carrozzeria alla periferia di Torino, ad esempio, gli agenti hanno scoperto alcuni lavoratori in nero, sprovvisti di contratto d’assunzione. Altre irregolarità sono venute alla luce in sale scommesse illegali, distributori di benzina, venditori ambulanti.