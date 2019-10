Maxi sequestro delle fiamme gialle di Torino: confiscati più di 100mila dispositivi medici

Blitz dei finanzieri in un deposito di Monza: denunciato imprenditore per frode in commercio e violazioni al codice del consumo

Articoli non sicuri e potenzialmente pericolosi

Oltre centomila dispositivi medici potenzialmente nocivi sono stati sequestrati dalle fiamme gialle di Torino nel corso di una maxi operazione tra il Piemonte e la Lombardia che ha portato alla denuncia di un imprenditore di 50 anni di origini cinesi, residente in provincia di Mantova, per i reati di frode in commercio e violazioni al codice del consumo.

Gli accertamenti, eseguiti dalla guardia di finanza della compagnia di Susa presso un deposito di Monza, hanno portato alla confisca di fasce per dimagrimento e ortopediche, di tutori per gli arti inferiori, di reggiseni speciali per allattamento e di altro materiale medico.

Secondo gli inquirenti gli articoli non possono essere ritenuti vista la dubbia provenienza e l’utilizzo di materiali in grado di provocare problemi cutanei e allergie. Anche la stessa fattura degli oggetti avrebbe potuto creare problemi di natura circolatoria.