Maxi tamponamento sulla Torino-Bardonecchia, coinvolti 25 veicoli: 2 morti e 31 feriti [FOTO e VIDEO]

L'incidente all'altezza di Salbertrand, poco prima dell'ingresso in una galleria, forse a causa del fondo ghiacciato. Le vittime: un 38enne e una 71enne deceduta in ospedale

Drammatico incidente stradale sulla Torino-Bardonecchia. Due persone morte, 31 ferite, 25 i veicoli coinvolti: questo il bilancio, purtroppo provvisorio, del maxi tamponamento avvenuto in mattinata sulla A32.

L’incidente ha avuto luogo poco prima dell’ingresso nella galleria Serre La Voute, nel territorio del comune di Salbertrand, in direzione di Bardonecchia. A causarlo, molto probabilmente, il fondo stradale ghiacciato.

Sul posto il personale del 118 e gli agenti della polizia stradale di Susa. Niente da fare per la persona deceduta, il 38enne Francesco Armentaro, per le conseguenze dello scontro, che i sanitari hanno provato inutilmente a rianimare. Una donna di 71 anni è, invece, deceduta dopo il ricovero in ospedale. Autostrada momentaneamente chiusa: uscita obbligatoria a Susa per chi viaggia in direzione Bardonecchia.

I FERITI

Sono 31, di cui 2 gravi, 4 in codice giallo e 25 in verde. Preoccupano le condizioni di un uomo ricoverato alle Molinette con un trauma renale significativo e di una donna trasportata al Cto: ha riportato un trauma cranico e una frattura alla spalla.