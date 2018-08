Maya è scomparsa da casa dal 9 agosto. «Me l’hanno rapita per l’accattonaggio»

Maya è scomparsa dal 9 agosto e nessuno sa dove sia finita. Un giallo, perché è sparita dall’appartamento nel quale viveva insieme alla sua padrona, la quale teme che sia stata rapita. Il motivo è molto semplice: la cagnolina è una piccola simil-pincher microchippata dal pelo marrone, appetibile per essere utilizzata per l’accattonaggio o per essere destinata all’accoppiamento per la rivendita di altri cagnolini.

Tutti abbiamo visto la triste fine di questi animali, che impietosiscono agli angoli della strada: il timore della proprietaria è che tra essi si possa trovare la sua amica a quattro zampe, o che sia attualmente chissà dove in attesa di questo destino. Il fatto che l’appartamento, in corso Roma a Moncalieri, fosse al primo piano, poi, aumenta i sospetti nella direzione di possibili ladri: ecco perché, dopo la scomparsa del cane, è stata fatta prontamente denuncia.

La vicenda di Maya sta diventando virale nei gruppi animalisti su Facebook, e chiunque riconosca il cane è chiamato a farsi avanti e a contattare il numero di telefono 348.0303334 per fornire le informazioni utili al suo ritrovamento. Secondo la proprietaria, identificare l’animale non è difficile: sulla guancia destra ha due poretti e la coda è piatta con la punta un po’ ricurva. La padrona di Maya ha deciso di ricompensare chi ritroverà la cagnolina con 300 euro.