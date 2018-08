Mazzarri al veleno, non parla a fine gara. Petrachi: “Partita spostata dagli arbitri”

Veleni in casa granata nel dopo partita con la Roma. Al Toro non sono andate giù le decisioni dell’arbitro Di Bello – gol annullato a Iago Falque per fuorigioco, poi rigore negato per fallo di Fazio sullo stesso spagnolo – che hanno provocato l’espulsione per proteste del tecnico Mazzarri.

Proprio l’allenatore ha preferito disertare la conferenza stampa a fine gara, spedendo al suo posto Petrachi. “Abbiamo deciso di evitare, se avesse parlato si sarebbe beccato dieci giornate di squalifica”, la spiegazione del ds.

“Noi e la Spal nello scorso campionato siamo state le squadre più penalizzate, e anche quest’anno abbiamo cominciato allo stesso modo. Questa partita è stata spostata dagli arbitri. Mi dispiace che Massa non abbia chiamato Di Bello per rivedere la situazione del rigore. Detto questo, il Toro comunque ha fatto una buona partita giocandosela alla pari. Fa rabbia perdere partite di questo tipo”.