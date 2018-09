Mazzarri: “Avvio Toro positivo, buone prestazioni”

L’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, ha fatto, quest’oggi ai microfoni di Sky, il punto sulla stagione della sua squadra. “Ho visto buone prestazioni. Ci è mancata la capacità di fare novanta minuti sullo stesso livello, ma abbiamo messo in difficoltà Inter e Roma. La squadra sta creando una sua fisionomia precisa e quindi se la potrà giocare con tutti”. Fra i singoli, il tecnico toscano elogia in particolare il suo portiere: “Sirigu? Sta parando da ottimo portiere. Secondo me i giocatori devono fare quello che sta facendo lui, imparando dall’ottimo portiere quale è”.

MAZZARRI E LO SPIRITO DEL TORINO

Il ct Roberto Mancini ha convocato Zaza, Belotti e Sirigu: “Siamo orgogliosi che vengano convocati.

Il ds granata, Gianluca Petrachi, intervistato da Radio RMC Sport parla di un bilancio positivo: “Contento dell’approccio della squadra, Mazzarri sta dando una sua impronta e sta imponendo la voglia, il sacrifico e il sudore. Lo spirito del Torino”