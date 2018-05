Mazzarri: “Belotti? Al Toro solo gente motivata”

Il tecnico manda un segnale forte al Gallo in ottica mercato

Soddisfazione nei commenti per il buon finale di campionato

Walter Mazzarri commenta con soddisfazione il finale di campionato del suo Torino: “In queste ultime partite si sono cominciati a vedere alcuni segnali del tipo di Toro che vorrei in campo ed è un buon auspicio per programmare il futuro”.

Per il tecnico granata deve restare solo chi è pienamente convinto del progetto: “L’ho già detto a tutti i ragazzi: davanti avremo quattro attaccanti alla pari, due giocheranno e due partiranno dalla panchina. Voglio solo giocatori motivati – ha detto con particolare riferimento a Belotti – e chi lo sarà potrà presentarsi in ritiro”.

Lo spirito del Toro dovrà essere quello di sempre, anche in futuro: “Questa squadra deve avere sempre voglia di prevalere sull’avversario e per farlo deve essere al cento per cento anche e soprattutto durante gli allenamenti”.