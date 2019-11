Mazzarri su Belotti: «Spero recuperi… Ora un Toro cinico»

I granata di scena alle 18 a Marassi in una sfida delicata per la classifica: l'impiego del Gallo in dubbio fino all'ultimo

Il primo test è andato bene: Andrea Belotti ha superato l’ostacolo rifinitura ed è finito regolarmente nell’elenco dei convocati. Oggi, però, ci sarà un’altra verifica, quella decisiva per il suo impiego dal primo minuto. Ma le sensazioni, almeno quelle della vigilia, sono positive: ieri il Gallo è apparso sorridente e concentrato mentre passeggiava nell’anti-stadio del Grande Torino in attesa di salire sul pullman diretto a Porta Nuova (i granata hanno scelto il treno per raggiungere Genova). «Non si è mai allenato con i compagni ma ho deciso di portarlo, proveremo a recuperarlo fino all’ultimo: al momento non me la sento di dare delle percentuali» ha detto Walter Mazzarri a 24 ore dalla sfida contro il Genoa.

E, considerata anche la delicatezza della partita, si farà di tutto pur di averlo a disposizione: il Toro non può permettersi altri passi falsi, il terzultimo posto è distante appena quattro punti e al momento è occupato proprio dal Grifone. Per il resto, potrebbero esserci un paio di cambi rispetto a una settimana fa: Rincon ritroverà il posto in mediana e lo farà a discapito di Meité, mentre in fascia Aina insidia De Silvestri e in difesa il ballottaggio Bremer-Bonifazi si risolverà soltanto all’ultimo.

Mazzarri, da cosa ripartite dopo la disfatta contro l’Inter?

«Abbiamo lavorato sui dettagli, ci sono numeri che non possono non essere considerati: dobbiamo diventare più cinici davanti alla porta avversaria e dobbiamo migliorare l’attenzione in fase difensiva. C’è da ritrovare la compattezza di una volta, lo spirito che avevamo, la tranquillità nel fare ciò che sappiamo. Troppo spesso abbiamo creato buoni presupposti per segnare, poi però per la voglia di spaccare il mondo è stata sbagliata l’ultima scelta. Ma nell’ultimo periodo ho avuto risposte positive, sono fiducioso e allo stesso curioso per la partita di domani (oggi, ndr). In settimana abbiamo lavorato bene, ora c’è da tradurre il tutto in campo: ci sono sempre tante variabili, ma finalmente il 90 per cento ha raggiunto una buona condizione fisica».

C’è da aspettarsi qualche novità di formazione?

«Sono abituato a cambiare sempre qualcosa a seconda dell’avversario che dobbiamo affrontare, specialmente in fase difensiva. Ma i principi fondamentali restano sempre gli stessi, con i miei ragazzi che devono fare al massimo tutto ciò che abbiamo provato. Posso dirvi il nome di un giocatore che sicuramente partirà titolare: si tratta di Lukic, è tra i più in forma e sta continuando a crescere. Deve imparare a tirare di più, ma migliorerà anche in questo».

E Berenguer?

«Lo tengo sempre in considerazione, sia per partire dal primo minuto che per subentrare: ha dimostrato di saper cambiare le partite. Ma deve cercare di modificare il suo carattere: è tra quelli che, quando sbaglia un passaggio e percepisce i mugugni dei tifosi, ne risente troppo. Deve imparare a reagire nel modo giusto».

In settimana si è scatenata la polemica per il Filadelfia nuovamente chiuso: quale spiegazione si sente di dare ai tifosi?

«Ripeto ciò che avevo detto tempo addietro: “Apriremo il primo giorno della settimana se ci saranno i presupposti per lavorare in un certo modo”. Dopo la partita contro l’Inter abbiamo parlato con la società, abbiamo riflettuto molto, siamo arrivati alla conclusione che questi presupposti erano venuti meno. D’ora in poi valuteremo di volta in volta certe situazioni, al di là del risultato domenicale. L’importante è che l’allenamento venga svolto nel migliore dei modi per poter preparare la partita successiva».