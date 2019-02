Mazzarri carica il Toro: “Con la Spal il salto di qualità definitivo”

Vietato sottovalutare la Spal. Walter Mazzarri tiene alta l’attenzione in casa Toro in vista della sfida di domani all’ora di pranzo sul campo degli estensi: “Guardiamo a cosa sono stati capaci di fare a Parma“, esordisce l’allenatore granata in conferenza. “Sarà una partita difficile, più ancora di quella contro l’Inter, visto che loro non hanno nulla da perdere. Serve il salto di qualità definitivo ed è quello che mi aspetto”.

L’allenatore rivela un particolare curioso: “Oggi in allenamento quando vedevo chiacchierare i miei giocatori mi sono messo a strillare: voglio la massima concentrazione. Ho in mente lo stesso Toro che ha battuto la Sampdoria, una squadra in grado di costruire azioni avvolgente e allo stesso di rimanere equilibrata. Serve organizzazione, è questo che fa la differenza nel calcio moderno”.

Quindi su Zaza e Belotti: “Sono due giocatori in grado di mettere in difficoltà le difese avversarie, anche quando non vanno tanto al tiro. Ora l’intesa tra i due sta funzionando meglio, si cercano di più. Da chi dovremo guardarci? Da calciatori come Lazzari, che mette tanti palloni in mezzo. Ma anche Missiroli e Kurtic possono metterci in difficoltà”.

Infine sulle scelte di formazione: “Uno come Meité nella rosa non c’è. Rincon è simile e può reggere l’urto, ma ci sono delle sfaccettature che cambiano un po’ la situazione. Djidji resta in forte dubbio, sono pronti altri giocatori come Moretti e Bremer. Ansaldi? Deve ancora trovare la miglior condizione”.