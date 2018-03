Mazzarri: “Ci siamo sbloccati, ora serve continuità”

“Chissà, forse le sconfitte consecutive rimediate dopo il derby avevano portato insicurezza ma oggi, anche dal punto di vista del gioco, ci siamo sbloccati“. Lo dice Walter Mazzarri che, dopo aver travolto il Cagliari a domicilio, spezzando una striscia negativa di 4 partite, spera di aver trovato la cura per guarire gli “acciacchi” del suo Torino. “Abbiamo fatto tanto lavoro – spiega il tecnico granata – quando non arrivano i risultati non sei tranquillo e il primo tempo non mi è affatto piaciuto. Poi abbiamo cambiato qualcosa. Abbiamo cambiato modulo, ci siamo messi col trequartista e le due punte e abbiamo cominciato a giocare bene”. “Dopo il primo gol – prosegue – la squadra ha ritrovato le sue sicurezze e ha giocato senza paura”.

ORA VA TROVATA LA CONTINUITA’

“Nei primi 2-3 minuti – aggiunge Mazzarri – siamo partiti forte con Baselli dietro le punte, già lì ho visto che si potevano reggere dei giocatori più offensivi. E’ importante che tutti giochino a pallone e diano una mano alla squadra, se non ci sono equilibri alla fine perdi”. “Oggi invece tutti hanno fatto quello che dovevano fare e sono arrivate le occasioni e i gol. Ora va trovata la continuità, proseguendo sulla strada intrapresa durante la sosta” conclude l’allenatore del Toro.