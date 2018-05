Mazzarri: “Commessi tanti errori, ma col Napoli il Toro ha fatto una buona gara”

Soddisfatto a metà. Walter Mazzarri, dopo il pari in rimonta contro il Napoli al San Paolo, prova a vedere il bicchiere mezzo pieno. “Nel primo tempo – spiega a caldo nella consueta conferenza post-partita – sono stato contento della fase difensiva, considerato che il Napoli crea sempre tanto”. “Mi sono un po’ arrabbiato per i tanti errori tecnici commessi in fase d’impostazione” prosegue il tecnico granata. Nella ripresa, però, aggiunge “abbiamo giocato meglio anche in zona offensiva e abbiamo fatto bene contro una grande squadra quale è quella allenata da Maurizio Sarri“.