Mazzarri contento a metà: “Toro ambizioso, peccato per le occasioni sprecate”

Un Toro “ambizioso“, spiega il tecnico granata Walter Mazzarri al termine del match pareggiato contro la Lazio, sottolineando che “abbiamo iniziato male, poi ci siamo ripresi e abbiamo fatto una grande gara con una signora squadra”. Purtroppo, prosegue l’allenatore del Toro “sbagliamo nei momenti topici della gara. Peccato, non riusciamo a sfruttare le occasioni avute”. “Dobbiamo essere più precisi, forse siamo un po’ autolesionisti” aggiunge ancora.

ARBITRAGGIO? NESSUN ERRORE CLAMOROSO

In conferenza stampa il tecnico granata respinge al mittente le lamentele degli avversari: “Non mi sembra che ci siano stati errori clamorosi – ha concluso Mazzarri – il rigore per noi c’era e direi finalmente visto che finora il Var ci aveva penalizzati, poi non so cosa abbia fatto Meité per essere espulso nel finale, ma loro sono stati graziati per la mancata espulsione di Luiz Felipe”.