Mazzarri: “Dopo Napoli serve continuità”

Ultima apparizione casalinga del campionato per il Toro, che domani affronta la Spal. La gara conta più per i ferraresi che per i granata, visto che la squadra di Semplici si gioca la permanenza in A, ma Walter Mazzarri vuole vedere in campo un undici motivato e determinato, proprio come al San Paolo contro il Napoli.

“Nell’ultima uscita ho visto diverse cose positive ed era già successo in passato. Quella che è mancata poi è stata la continuità nelle gare successive ed è una cosa da valutare in vista della prossima stagione”, sottolinea il trainer del Torino. “C’è bisogno di continuità, c’è bisogno anche di costruire una rosa in grado di reggere su due competizioni, con ragazzo orgogliosi di vestire la maglia del Toro”.

Infine su Belotti: “Ha vissuto una stagione sfortunata, con due infortuni. Non solo per lui, ma in generale, il rendimento dei singoli va rapportato al numero dei punti totalizzati dalla squadra. Chi gioca nel Torino dovrà giocare nell’interesse del risultato, in ogni circostanza”.