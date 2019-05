Mazzarri: “La Juve giocherà il derby al massimo, dovremo fare partita di altissimo livello”

Walter Mazzarri presenta in conferenza stampa il derby in programma domani sera allo Stadium, in cui il Torino si gioca una grossa fetta di ambizioni d’Europa e di Champions: “È una bella settimana perché veniamo da una grande vittoria”, spiega il tecnico come riporta il sito ufficiale della società granata.

“Ora ci attende un’altra partita di altissimo livello che ci darà tanta adrenalina. Il derby è il derby, non a caso nella Juventus giocheranno Bonucci e Chiellini. Se giocano loro vuol dire che faranno la partita al massimo delle loro abilità. L’assenza di Iago Falque? Dispiace molto, ma sono convinto che chi giocherà al suo posto lo sostituirà al meglio: è già successo più volte con altri giocatori”.

Quindi su Belotti e il 4 maggio, anniversario della tragedia di Superga: “Belotti si comporta sempre da trascinatore. Speriamo che aiuti anche i compagni a fare una bella partita, come fa sempre. L’importante resta la squadra. Il 4 maggio? Era fondamentale che non si giocasse. Questa data va solo ricordata, quindi è un bene che giochiamo di venerdì così sabato ci dedichiamo a questa importante ricorrenza”.