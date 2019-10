Mazzarri: “Mi tengo il pari, ma dobbiamo uscire da questo momento di scarsa brillantezza”

Il tecnico granata: "Sono quelle partite che non piacciono a me. Al primo affondo dei sardi ci è venuto il braccino corto"

Prova a vedere il bicchiere mezzo pieno, Walter Mazzarri, ma è chiaro che il pari rimediato in casa, in rimonta, contro il Cagliari, non lo lascia particolarmente soddisfatto. “Sappiamo quali sono le nostre problematiche, lo avevo già detto alla vigilia del match. Però qualcosa, sul piano della brillantezza, contro i sardi si è comunque visto” spiega il tecnico granata dopo il triplice fischio, davanti alle telecamere di SkySport.

CI E’ VENUTO IL BRACCINO CORTO

Tuttavia, si affretta a precisare: “al primo affondo dei sardi ci è venuto il braccino corto, si è smesso di giocare. E si è sentita la tensione. Poi con i cambi siamo partiti più convinti e abbiamo avuto la fortuna e la bravura di trovare il gol del pari”.

CI TENIAMO UN BUON PARI

“Pensavo anche di poter vincere. Poi quando il Cagliari è tornato sotto ci è venuto paura” aggiunge ancora il tecnico granata. “Sono quelle partite che non piacciono a me. Prendiamoci questo pareggio che ritengo comunque buono, e cerchiamo di uscire da questo momento di scarsa brillantezza” conclude l’allenatore del Torino.