Mazzarri non ci sta: “Rosso a ‘Nkoulu ingiusto, ci ha condizionato”

Il tecnico granata sbotta: "Pari da non disprezzare ma mi sarebbe piaciuto giocare in undici fino alla fine"

Walter Mazzarri non ci sta. E attacca: “L’espulsione di N’Koulou è ingiusta ed ha condizionato la gara; mi sarebbe piaciuto giocare in undici fino alla fine, per operare i cambi che avevo in testa e che avrebbero potuto farci vincere la partita. Tipo inserire Iago Falque, quando la veemenza della Spal si sarebbe eventualmente attenuata e noi avremmo approfittato della loro stanchezza”.

MA PARI DA NON DISPREZZARE

“E’ comunque arrivato un pari da non disprezzare – aggiunge -, colto su un campo di un avversario forte e pericoloso. I miei sono stati all’altezza: la partita e’ stata molto fisica e non priva di insidie”.