Mazzarri non ci sta: “Usciamo a testa altissima e immeritatamente”

Il tecnico granata: "Noi in partita fino all'ultimo, la sconfitta ci servirà per il futuro. Ora testa al campionato"

Tutto l’orgoglio di Walter Mazzarri. “Usciamo a testa altissima, ora guardiamo al campionato” ha commentato, a caldo, il tecnico granata, dopo la sconfitta per 2-1, rimediata dal suo Torino contro il Wolverhampton, che sbarra la strada per la qualificazione ai gironi di Europa League.

FATTO UNA GRANDE GARA

“Abbiamo fatto una grande gara, abbiamo avuto il torto di non fare gol quando abbiamo creato le occasioni” ha proseguito l’allenatore del Toro ai microfoni di Sky Sport. Purtroppo, ha detto: “abbiamo avuto il torto di non aver fatto il gol quando si poteva”.

NOI SUPERIORI IN CASA LORO

“Siamo stati superiori in casa loro per possesso palla e supremazia territoriale,siamo stati in partita fino all’ultimo, ma il calcio è così. Un episodio cambia l’aspetto della gara”, ha aggiunto Mazzarri. “Sapere che dovevamo fare di più ci ha condizionati, eravamo ansiosi nella ricerca di un gol subito e l’abbiamo pagata”, ha poi rilanciato.

USCIAMO IMMERITATAMENTE

In ogni caso: “è una partita che ci aiuterà a crescere, su un campo dove non vince mai nessuno. Siamo usciti immeritatamente. Oggi non si è vista la differenza contro una squadra che ha grandi giocatori” ha spiegato ancora.

KO CHE SERVIRA’ PER IL FUTURO

“Ora archiviamo questa sconfitta, siamo un gruppo giovane e anche oggi abbiamo fatto una esperienza importante che ci servirà per il futuro”, ha concluso l’allenatore del Toro. Infine sulle condizioni di Zaza, uscito malconcio dal match. “Ha preso una botta al ginocchio, non so se sarà recuperabile fra due giorni”.