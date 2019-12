Mazzarri non si fida della Fiorentina: “Sarà una gara intensa, dobbiamo sfruttare le chance e fare gol”

Il tecnico granata: "Contro il Genoa abbiamo pressato moltissimo ma non si può farlo per tutta la partita"

Walter Mazzarri non si fida della Fiorentina. Quella contro i viola, domani, per il tecnico granata: “sarà una gara intensa”. Resta in ogni caso lo stato dell’arte, che vede una formazione, quella granata “più convinta e col morale più alto” dopo la gara vinta contro il Genoa: “tre punti che hanno dato morale”. E su questo “stato d’animo” che tende al positivo, l’allenatore del Toro prova a scommettere per portare a casa il risultato pieno nella sfida casalinga di domani contro la squadra di Montella.

MI ASPETTO UNA PARTITA INTENSA

“In settimana – spiega – abbiamo lavorato molto su vari aspetti e ho visto i ragazzi rispondere alla grande. Mi aspetto, pertanto, che domani si possa fare una partita intensa, per mettere in difficoltà la Fiorentina. “Noi – prosegue Mazzarri – dobbiamo essere più bravi ad andare in vantaggio e a creare più palle gol“. Contro i liguri, per esempio, è l’analisi del mister: “abbiamo pressato moltissimo per una buona parte di gara ma non si può certo pensare di poterlo fare sempre, di poter giocare un calcio offensivo per tutta la partita”.

REMARE TUTTI NELLA STESSA DIREZIONE

Per questo, sottolinea ancora l’allenatore granata: “dobbiamo essere bravi a fare anche altre cose” e, soprattutto a “sfruttare meglio le chance che ci capiteranno”. Quindi una battuta sui singoli. A partire da Bremer, autore del gol partita contro il Genoa. Un “ragazzo stupendo, mi sono commosso quando ha segnato” è il commento di Mazzarri. “Si vuole sempre migliorare e infatti i risultati si stanno vedendo” aggiunge. E i tifosi del Toro? “L’anno scorso, il pubblico è stato fondamentale per noi. Mi aspetto che lo sia anche domani e che possa sostenerci come sempre. Soprattutto nei momenti di difficolta, infati, bisogna stare uniti. Nel nostro stadio dovremmo remare tutti nella stessa direzione”, rilancia l’allenatore.

E’ IL MOMENTO DI ZAZA

Con l’infermeria piena e gli acciaccati Belotti e Iago Falque costretti ai box, il tecnico granata non recrimina: “mai tirato fuori la scusa degli assenti per giustificarmi” sbotta. “Devo dare fiducia a quelli che ho a disposizione” spiega. Compreso Zaza che sembra in pole per un posto da titolare dopo le frizioni dei giorni scorsi. “Questa settimana è andato a mille – ammette Mazzarri -, mi è piaciuto molto”. “Si è rimboccato le maniche, si è impegnato grazie anche agli stimoli: le scelte fatte da me, le critiche ricevute” conclude.