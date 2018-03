Mazzarri scuote il Torino: “Voglio fatti, non parole. Ora fuori gli attributi”

“Ci vuole un risultato per ripartire”. Walter Mazzarri chiede al Torino, reduce da quattro sconfitte consecutive, “risposte sul campo” a cominciare dalla partita di domani contro il Cagliari. “In settimana, in allenamento, tutti si comportano bene, si allenano con intensità, ma è in partita che bisogna tirare fuori gli attributi“, sottolinea il tecnico granata, che contro i sardi potrebbe scegliere il 3-5-2, il suo modulo preferito. “In questo momento bisogna parlare poco e fare i fatti” aggiunge Mazzarri. “L’obiettivo – prosegue – è arrivare ad essere maturi tatticamente, al punto da cambiare modulo in corsa, durante la partita. Oggi ci sarà l’ultima verifica in allenamento, deciderò modulo e formazione con la possibilità di cambiare in corsa”.

CAGLIARI AVVERSARIO DA NON SOTTOVALUTARE

Il Cagliari è un avversario da non sottovalutare, secondo il tecnico granata, che chiede alla sua squadra di “farsi trovare preparata per fare una partita diversa rispetto alle ultime, dove non abbiamo fatto bene”. Recuperato De Silvestri, che sembra aver smaltito i problemi fisici dei giorni scorsi, dalla Nazionale è tornato un “motivatissimo” Belotti. “E’ stato bravo a tornare di notte, l’ho voluto subito con me per farlo rientrare nella dimensione Toro. Mi sembra in buona forma, ma in questo momento le parole contano poco, voglio i fatti…”.