Mazzarri sprona il Toro: “Basta errori, contro l’Inter gara speciale”

Il tecnico chiede il cambio di rotta. Iago verso la panchina, chance in vista per Zaza

“Dobbiamo cambiare rotta portando a casa più vittorie che pareggi”. Il desiderio di Walter Mazzarri si scontra con la qualità e la solidità dell’Inter, reduce da cinque risultati utili consecutivi e atteso domani da uno stadio Grande Torino che si preannuncia tutto esaurito.

DOBBIAMO TORNARE SULLA VECCHIA STRADA

“Al di là del valore della squadra di Spalletti – spiega il tecnico del Torino -, dobbiamo pensare a noi, provando a tornare sulla vecchia strada. Non mi piace parlare sempre di svolta, ma un risultato positivo ci darebbe un’iniezione di fiducia. Affrontiamo l’Inter che è terza in classifica, se non dovesse andare bene dovremmo rifarci nelle prossime partite”.

IAGO FALQUE VERSO LA PANCHINA?

Tornare a livelli di inizio stagione sarebbe l’ideale anche per Iago Falque, apparso in flessione nelle ultime partite, ma anche per Belotti, ancora a caccia della continuità sotto porta: “Iago si allena sempre a mille, sembra il meno lucido ma a volte basta poco per far scattare la molla – osserva Mazzarri -. Belotti dal punto di vista dell’impegno è impeccabile, stiamo provando a migliorare in fase di finalizzazione ma non riguarda solo lui”.

MAZZARRI PENSA AL TRIDENTE

Possibile il ricorso al tridente con Zaza, Belotti e Iago, viste anche le condizioni non ottimali di Baselli e la squalifica di Meité: “Baselli ha fatto solo due allenamenti, non è nella miglior condizione. La formazione? Domani vedrete”, si limita a dire il tecnico granata, che non esclude di spostare l’ex nerazzurro Ansaldi in mezzo al campo.