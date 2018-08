Mazzarri sulla tragedia di Genova: “Sarebbe stato meglio fermarsi”

Il tecnico del Torino analizza il match con la Roma: "Dovremo essere perfetti per fare risultato positivo"

Il Torino si prepara all’esordio in campionato contro la Roma. Subito un impegno difficile per la squadra di Walter Mazzarri, che giocherà in casa, domenica, alle 18.

Per il tecnico di San Vincenzo sarebbe stato più giusto rinviare la prima giornata, dopo quanto accaduto a Genova. “Mi adeguo alla volontà della Lega Calcio, ma di fronte a una tragedia di questo genere potevamo stare fermi tutti, non solo le partite con Samp e Genoa” ha dichiarato in conferenza stampa. “Con forte dolore dobbiamo rispettare quello che dobbiamo fare, ma voglio fare le condoglianze a tutte famiglie colpite dalla sciagura”.

LA PARTITA PERFETTA.

Mazzarri analizza il match di domani: “Dovremo essere perfetti per fare risultato positivo, perché i giallorossi hanno qualità eccelse e un allenatore eccezionale. Stiamo lavorando per metterli in difficoltà”.