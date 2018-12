Mazzarri: “Torino, contro l’Empoli servirà la testa”

Una gara, quella in programma domani al Grande Torino contro l’Empoli, che la compagine granata non può fallire per continuare a lottare per l’Europa. Ma per il tecnico Walter Mazzarri non sarà una partita da sottovalutare. Ecco le parole dell’allenatore del Torino rilasciate al sito della società: “Le insidie sono sempre dietro l’angolo. In casa sbagliamo per la voglia di strafare: per questo dovremo usare soprattutto la testa, non strafare, non concedere contropiede”. L’Empoli, nonostante la sconfitta nell’ultimo di turno di campionato subita contro la Sampdoria, è una squadra viva soprattutto dopo l’arrivo sulla panchina di Beppe Iachini: “Lui è molto bravo e pragmatico. Lo stimo, fa giocare bene la squadra, sono aggressivi, ci credono”. Difficile la presenza in campo di Sirigu, al suo posto quindi dovrebbe giocare Ichazo: “Oggi prova, in ogni caso Ichazo ha fatto molto bene, abbiamo due portieri che danno garanzie. E poi deve essere la squadra a concedere poco in modo che il portiere sia poco impegnato. Dobbiamo stare bene in campo, creare, ma senza frenesia per non concedere contropiede che ci penalizzino come contro il Parma”.