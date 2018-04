Mazzarri: “Vittoria importante ma nessuna rivincita personale contro l’Inter”

"Non ho bisogno di dimostrare niente. Era importante per noi perché giocavamo contro la quarta in classifica, un avversario dall'organico importante"

E’ visibilmente soddisfatto Walter Mazzarri. Il successo del Torino contro l’Inter, sua ex squadra, non è certo di quelli che passa inosservato. Guai però a parlargli di rivincita. “No, nessuna rivincita. I fatti si commentano da soli. Basta vedere i valori delle squadre che ho allenato e quello che ho fatto”. “Non ho bisogno di dimostrare niente – ha spiegato l’allenatore granata – era importante per il Torino perché giocavamo contro la quarta in classifica, un avversario dall’organico importante”. In ogni caso “le esperienze sono tutte positive, anche quella vissuta con l’Inter”.

MI E’ PIACIUTO COME SIAMO STATI IN CAMPO

Poi spazio alla partita. “Sono contento, sarei un falso se dicessi il contrario” ha affermato l’allenatore granata ai microfoni di Sky subito dopo la fine della partita. “Mi è piaciuto come siamo stati in campo – ha aggiunto – d’altronde ero curioso di vedere come ci saremmo comportati contro una grande squadra, e poi avevamo degli assetti da verificare”.

I RAGAZZI SI SONO SACRIFICATI TUTTI

“I ragazzi si sono sacrificati tutti. Se facciamo le cose da squadra, se corriamo, possiamo fare risultato contro tutti” ha precisato Mazzarri. In ogni caso, ha proseguito l’allenatore del Toro “siamo ancora un cantiere in evoluzione, devo capire le caratteristiche dei ragazzi della rosa. In un primo momento avevo lasciato la difesa a 4, poi è arrivato stato il derby con la Juve perso. A Roma siamo stati sfortunati, anche le 4 sconfitte non è che siano state tutte così brutte come sembra. C’era da rimettere un po’ di fiducia e con questo nuovo assetto (la difesa a tre, ndr) i ragazzi sono sembrati più tranquilli”.