Una mazzetta per la piscina. Direttore dei lavori in manette

Mazzette per 8mila euro da una ditta di Savigliano, in manette il direttore dei lavori della piscina comunale di Ivrea. Si chiama Antonio Falvo, 40enne ingegnere di Torino, il professionista che ieri i finanzieri del comando di Fossano hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per tentata concussione nei confronti di un imprenditore edile saviglianese. Lo stesso imprenditore avrebbe denunciato la richiesta di denaro da parte del professionista alla Procura di Ivrea. Diverse erano state le richieste indebite di denaro da parte del direttore dei lavori pubblici del cantiere dove operava l’impresa cuneese.

