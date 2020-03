Mazzette sul Covid-19: funzionario comunale in cella per corruzione

Volevano lucrare sull’emergenza coronavirus, pilotando gli appalti sulle sanificazioni. Ieri i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato per corruzione un funzionario del Comune di Nichelino, Antonio Pastorelli, e Michelina Marchese, dipendente di una ditta di pulizie con sede a Torino.

I due stavano intavolando una trattativa in modo da sfruttare l’emergenza sanitaria per appaltare, tra l’alto, i servizi di sanificazione e disinfezione di alcuni immobili del Comune. L’operazione, denominata “Linda”, ha permesso ai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria, coordinati di magistrati torinesi – di sequestrare 8mila euro suddivisi in due mazzette da 5 e 3mila. L’inchiesta nasce dalle indagini nei confronti del dipendente del Comune di Nichelino, nella sua veste di presidente della commissione della gara regionale centralizzata per l’affidamento dei servizi di pulizia di immobili e servizi accessori a ridotto impatto ambientale per la Regione Piemonte.

