Da McDonald’s pasti gratis per 15 giorni al personale medico dell’Amedeo di Savoia [FOTO]

In segno di ringraziamento per la loro opera

Pasti gratis per 15 giorni al personale medico sanitario impegnato nell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino: è l’iniziativa benefica dei ristoranti McDonald’s del Torinese, un modo per ringraziare “chi si prodiga per garantire cure e assistenza a chi ne ha bisogno”.

Sono 1.125, in totale, i pranzi offerti gratuitamente a medici e infermieri ma diverse sono le iniziative messe in campo da McDonald’s Italia a livello nazionale e locale per sostenere il Paese nella situazione di emergenza in cui si trova.

Tra queste, come si sottolinea in una nota, “la donazione, insieme a Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald, di un milione di euro per contribuire alla realizzazione del nuovo ospedale dedicato alla cura dei malati di COVID-19“.

“A questo si aggiunge sul territorio, grazie alla rete di franchisee, la donazione – conclude la nota – di oltre 100 tonnellate di prodotti alimentari freschi e pasti caldi ad associazioni ed enti attivi in diverse città della penisola”.